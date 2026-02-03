- Home
- Life
- Fashion
- ಚಿನ್ನಕ್ಕೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ ಹಾಗಿರುವ, ಚೀಪ್ ರೇಟ್ಗೆ ಸಿಗುವ ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ಮೈಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
ಚಿನ್ನಕ್ಕೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ ಹಾಗಿರುವ, ಚೀಪ್ ರೇಟ್ಗೆ ಸಿಗುವ ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ಮೈಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
Gold vermeil jewellery: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಾಣುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಭರಣಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಆಭರಣಗಳ ನಂತರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ಮೈಲ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಾಣುವ ಆದರೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ಅಂದಹಾಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ಮೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದ ಹೊಳಪು ನೋಡಿ ಜನರು ಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ವ್ಯಾಮೋಹ
ಹೌದು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಚಿನ್ನದಂತೆ ಕಾಣುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಭರಣಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಆಭರಣಗಳ ನಂತರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ಮೈಲ್ನ ವ್ಯಾಮೋಹ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಮೈಲ್ ಆಭರಣಗಳು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇವೆ. ಅಂದರೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ
ಈ ಆಭರಣದಲ್ಲಿ 92.5 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಚಿನ್ನದ ಪದರದಿಂದ ಲೇಪಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಹೊಳಪು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸರಿಯಾದ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಭರಣವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂಲ ಲೋಹ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ಮೈಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. 92.5 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮೂಲ ಲೋಹವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನುಭವಿ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಗುರುತಿಸಲ್ಲ
ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 2.5 ಮೈಕ್ರಾನ್ಗಳಷ್ಟು ದಪ್ಪವಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಪದರದಿಂದ ಲೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಪ್ಪವು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ವರ್ಮೈಲ್ ಆಭರಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ ಅನುಭವಿ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಸಹ ದೂರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ತೊಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಇದರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಜನರು ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ ಚಿನ್ನದ ವರ್ಮೈಲ್ ಆಭರಣಗಳು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ತೊಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 250 ರಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆ
ಗೋಲ್ಡ್ ವರ್ಮೈಲ್ ಆಭರಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃತಕ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ. ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಆಭರಣವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.