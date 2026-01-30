ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ. ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆಯೆಂದರೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮಾಂಗಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚೈನ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್.
ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಕಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವು ಎಥ್ನಿಕ್ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೋರಲ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಣಿಗಳನ್ನು ಪೋಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಂಗಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟಚ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೂ ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ದುಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್.. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 200 ರೂ.
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡೋದ್ಯಾಕೆ? ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿನ್ನದ ಕೈಬಳೆ: 5-10 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಸಂಬಳದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಉಳಿಸಿ, ನಿಮಗಾಗಿ 6 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ!