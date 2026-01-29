ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೇನಂತೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಚಿನ್ನದ ಕಫ್ ಬದಲಿಗೆ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಕಫ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಮಿರರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ.
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಕಿ ಘುಂಗ್ರೂ ಬಳೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದು 200 ರೂ. ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿರುವ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಪಚೇಲಿ ಬಳೆಯಂತಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮೋಕಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋನ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವು ಶೆಲ್, ಎನಾಮೆಲ್ ಮತ್ತು ಕಫ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕಡಗಳಂತೆಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಕೈಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ. ಕೈಗಳಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 150-200 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯ.
ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
ಘುಂಗ್ರೂ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ಗುಜರಾತಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಡವನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಾಟನ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
