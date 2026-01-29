Kannada

ದುಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಮೂರೂವರೆ ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೇನಂತೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್  ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್‌ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.   

fashion
Author: Ashwini HR
ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಕಫ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಚಿನ್ನದ ಕಫ್ ಬದಲಿಗೆ ಮಿರರ್ ವರ್ಕ್ ಕಫ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಡಿಟೇಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ ಮಿರರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ಇಂಡೋ-ವೆಸ್ಟರ್ನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತ.   

Image credits: instagram-
ಜುಮ್ಕಿ ಘುಂಗ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಕಿ ಘುಂಗ್ರೂ ಬಳೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದು 200 ರೂ. ವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. 

Image credits: instagram-
ಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಆಂಟಿಕ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳಿರುವ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಪಚೇಲಿ ಬಳೆಯಂತಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮೋಕಿ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ-ದೊಡ್ಡ  ಸ್ಟೋನ್‌ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ.

Image credits: instagram-
ಜಾಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವು ಶೆಲ್, ಎನಾಮೆಲ್ ಮತ್ತು ಕಫ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿವೆ.  ಕಡಗಳಂತೆಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

Image credits: instagram- ibisjewel
ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಕೈಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೂನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ. ಕೈಗಳಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 150-200 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯ. 

Image credits: instagram-
ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್

ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 

Image credits: instagram- kashtbhanjan.imitation
ಗುಜರಾತಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಡ

ಘುಂಗ್ರೂ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಟೇರ್ ಸ್ಟೋನ್‌ನ ಗುಜರಾತಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಡವನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಾಟನ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಉಡುಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram-

