ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ 9 ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ 6 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಚರ್ಮದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತವೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪದರಗಳಂತೆ ಸುಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಮೃದುತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಂಶವು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಒಡೆದ ತುಟಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದ್ದು. ಇದು ತುಟಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು (Dead Skin) ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ತುಟಿಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗುಲಾಬಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮುಖ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಎರಡು ಹನಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿ, ನಂತರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ (Cold Pressed) ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
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