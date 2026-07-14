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ಕೇವಲ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ!

ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್‌ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತದೆ.

fashion Jul 14 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
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ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ (Moisturization)

ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ 9 ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ 6 ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್‌ಗಳು ಚರ್ಮದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡುತ್ತವೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೊಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ.

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ಒಣ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ (Dry Skin) ರಾಮಬಾಣ

ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪದರಗಳಂತೆ ಸುಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಮೃದುತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳ ನಿವಾರಣೆ (Dark Circles)

ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಅಂಶವು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆ ಭಾಗದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.

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ಮೃದುವಾದ ತುಟಿಗಳು (Soft Lips)

ಒಡೆದ ತುಟಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದ್ದು. ಇದು ತುಟಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಸತ್ತ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು (Dead Skin) ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ತುಟಿಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗುಲಾಬಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

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ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ರಾತ್ರಿ ಮುಖ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಎರಡು ಹನಿ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿ, ನಂತರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ (Cold Pressed) ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ.

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