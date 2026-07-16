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ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರೆಯಂತೆ ಕಾಣಬೇಕಾ? ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ 6 ಡ್ರೆಸ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್‌ನಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಹೀಗೆ ಮಿಂಚಲು ಅವರ ಈ 6 ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
fashion Jul 16 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
Kannada

ಪಿಂಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್

ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿಂಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ.

Image credits: instagram
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ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಾಡಿಕಾನ್ ಡ್ರೆಸ್

ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಸ್‌ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಗಳುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.

Image credits: instagram
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ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಜೀನ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್

ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಜೀನ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಓಪನ್ ಹೇರ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: instagram
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ಫ್ಲವರ್ ನ್ಯೂಡ್ ಬಾಡಿಕಾನ್ ಡ್ರೆಸ್

ನ್ಯೂಡ್ ಶೇಡ್‌ನ ಬಾಡಿಕಾನ್ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

Image credits: instagram
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ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್

ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಹಗಲಿನ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲುಕ್ ಯಂಗ್, ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 2000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಈ ಮಾದರಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
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ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪೇ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸಿದರೆ, 'ಕಾಕ್‌ಟೇಲ್-2' ನಟಿಯ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.

Image credits: Instagram

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