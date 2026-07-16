ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪಿಂಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಲೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಹೂವಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಆಫ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಗಳುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಜೀನ್ಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಓಪನ್ ಹೇರ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು.
ನ್ಯೂಡ್ ಶೇಡ್ನ ಬಾಡಿಕಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಈ ಲುಕ್ ನಿಮ್ಮ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ಶಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಹಗಲಿನ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲುಕ್ ಯಂಗ್, ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 2000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಈ ಮಾದರಿಯ ಡ್ರೆಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪೇ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಬಯಸಿದರೆ, 'ಕಾಕ್ಟೇಲ್-2' ನಟಿಯ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
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