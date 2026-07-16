ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಗ್ಗಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ
ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಹಗ್ಗಿ ಬಾಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಬಾಲಿ ಥರಾನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದರ ಹಿಂಜ್ ಲಾಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಗ್ಗಿ ಬಾಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾಕ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆಯಬಹುದು
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಹಗ್ಗಿ ಬಾಲಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ಕೂಡಾ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಿನಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೆ
ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಹೂಪ್ ಹಗ್ಗಿ ಬಾಲಿ ಕೂಡಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿ ಆಯ್ಕೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲಿನ ಲಾಕೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಾಲಿ ಹಿಂಜ್ ಲಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಚಾರ್ಮ್ ಹಗ್ಗಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಗ್ಗಿ ಬಾಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಲಾಕ್. ನೀವು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಬಳಸುವಂತಹ ಓಲೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಲೀಫ್ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಗ್ಗಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಇದನ್ನು 20 ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಧರಿಸಬಹುದು.
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