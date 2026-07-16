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Huggie Earring: ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆ ಸೇಫ್ಟಿ!

ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಗ್ಗಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ

fashion Jul 16 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram
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ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಹಗ್ಗಿ ಬಾಲಿ

ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ ಲಾಕೆಟ್ ಇರುವ ಹಗ್ಗಿ ಬಾಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಲು ಬಾಲಿ ಥರಾನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದರ ಹಿಂಜ್ ಲಾಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ.  

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ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಗ್ಗಿ ಬಾಲಿ

ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಹೆವಿ ಡಿಸೈನ್ ಬದಲು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಗ್ಗಿ ಬಾಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಲಾಕ್ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ತೆಗೆಯಬಹುದು

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ಜಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಹಗ್ಗಿ ಬಾಲಿ

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಹಗ್ಗಿ ಬಾಲಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಕೇವಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ಕೂಡಾ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಿನಿಮಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕೆ

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ಹೂಪ್ ಹಗ್ಗಿ ಬಾಲಿ ಡಿಸೈನ್

ಡೈಲಿ ವೇರ್‌ಗೆ ಹೂಪ್ ಹಗ್ಗಿ ಬಾಲಿ ಕೂಡಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿ ಆಯ್ಕೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲಿನ ಲಾಕೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಾಲಿ ಹಿಂಜ್ ಲಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೂ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

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ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಚಾರ್ಮ್ ಹಗ್ಗಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಮಲ್ಟಿಕಲರ್ ಚಾರ್ಮ್ ಹಗ್ಗಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳಿಗೂ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

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ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಗ್ಗಿ ಬಾಲಿ

ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಗ್ಗಿ ಬಾಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಲಾಕ್. ನೀವು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ಬಳಸುವಂತಹ ಓಲೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.

Image credits: instagram
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ಲೀಫ್ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ಲೀಫ್ ಜಿರ್ಕಾನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಗ್ಗಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಸಟೈಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಇದನ್ನು 20 ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಧರಿಸಬಹುದು.  

Image credits: instagram- freezumadesign

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