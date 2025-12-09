Kannada

2026ರ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ ಸೀರೆಗಳು

fashion Dec 09 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:instagram
ಘರ್ಚೋಲಾ ಸೀರೆ

 ಘರ್ಚೋಲಾ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಗುಜರಾತಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram
ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳು

ಇಕತ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್‌ನ ಟೈ ಮತ್ತು ಡೈ ವಿಧಾನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸೀರೆಗಳು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: pochampallysarees.com
ಪ್ಲೇನ್ ಸೀರೆ

ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್‌ ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: Pinterest
ಕಪ್ಪು ಸೀರೆ

ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯ ಸೀರೆಗಳು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ.

Image credits: Social media
ಶಿಫಾನ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆ

ಕೇವಲ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಿಫಾನ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್‌ ಗಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಪ್ಲೇನ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಲುಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.

Image credits: pinterest
ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸೀರೆ

ಗೋಲ್ಡನ್‌ನಿಂದ ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್‌ವರೆಗಿನ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸೀರೆಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಬಹುದು.

Image credits: Our own
ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ

ಆರ್ಗೆನ್ಜಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಸಹ ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಬಾರ್ಡರ್‌ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿರಿ

Image credits: instagram

