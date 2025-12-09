ಘರ್ಚೋಲಾ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಗುಜರಾತಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಕತ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ನ ಟೈ ಮತ್ತು ಡೈ ವಿಧಾನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸೀರೆಗಳು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯ ಸೀರೆಗಳು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ.
ಕೇವಲ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಶಿಫಾನ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಗಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು. ಪ್ಲೇನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಂಬ್ರಾಯಿಡರಿ ಲುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೀರೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ನಿಂದ ಸಿಲ್ವರ್, ಕಾಪರ್ವರೆಗಿನ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸೀರೆಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಸೀರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಬಹುದು.
ಆರ್ಗೆನ್ಜಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ಸಹ ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ. ಈ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿರಿ
