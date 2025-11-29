ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಾ.. ಇದು ನಿಜನಾ, ಸುಳ್ಳಾ?
Helmet Hair Loss: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿ ಅನ್ನೋ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಟೋಪಿ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ಬಕ್ಕತಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೂ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಟೋಪಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಾ?
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಟೋಪಿ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದಕ್ಕೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬಿಗಿಯಾದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿ ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆದು ಉದುರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆವರು, ಕೊಳೆಯಿಂದ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ
ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳೂ ಇವೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಅನುವಂಶಿಕತೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ಕೂಡ ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ...
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿಯಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಡಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಿ. ಒದ್ದೆ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಿ
ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು-ಮೂರು ಬಾರಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
