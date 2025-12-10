Kannada

ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಬೆಲೆ: ₹500ಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಮಜಾ! ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಂಬೊ ಸೆಟ್

Author: Mahmad Rafik Image Credits:Facebook- Mangala Hage
1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ  1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಡಿಸೈನ್. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 500-600 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Facebook- Mangala Hage
ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಗ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಡಿಸೈನ್

ಕತ್ತು ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣಲು ದೊಡ್ಡ ಲಾಕೆಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಥ್ರೀ ಲೇಯರ್ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ-ಮೀನಾಕಾರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Image credits: Facebook- Mangala Hage
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ

ಈ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಾಂಬೋ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಿವಿಯೊಲೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Facebook- Mangala Hage
ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ

ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ಮೀನಾಕಾರಿ-ಫಿಲಿಗ್ರೀ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಕಾಂಬೊ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Image credits: Facebook- Mangala Hage
ಉದ್ದನೆಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ

ಸಣ್ಣ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಧಿರಸಿನ ಜೊತೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ .

Image credits: Pinterest

