ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಡಿಸೈನ್. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 500-600 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕತ್ತು ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣಲು ದೊಡ್ಡ ಲಾಕೆಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಥ್ರೀ ಲೇಯರ್ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ-ಮೀನಾಕಾರಿ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಾಂಬೋ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಿವಿಯೊಲೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಗಳು ಮೀನಾಕಾರಿ-ಫಿಲಿಗ್ರೀ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಕಾಂಬೊ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಣ್ಣ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಧಿರಸಿನ ಜೊತೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ .
