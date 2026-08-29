'ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ, ಹಣ ಇರೋರು': ನಾಗಾರ್ಜುನ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ
ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಿಂಗ್ 100'ನ ಟೈಟಲ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ಬಡತನದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟೈಟಲ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಮಲಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನಾಗಾರ್ಜುನ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ‘ಕಿಂಗ್ 100’
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ 'ಕಿಂಗ್ 100' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಟೈಟಲ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ 100ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಡತನದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್
ಈ ಕಥೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಹಗರಣಗಳು, ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪವರ್ಗೇಮ್ ಸುತ್ತ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ಓವರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. "ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ... ಹಣ ಇರೋರು, ಹಣ ಇಲ್ಲದೋರು. ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಲೂಸರ್ ಅಂದರು... ಹಣ ಬಂದಾಗ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆದರು. ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಓಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು" ಎನ್ನುವ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಬಡತನದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಟೈಕೂನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತವು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ ಲುಕ್, ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಬೃಹತ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಹಗರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್ಗೇಮ್ನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ತೆರೆಗೆ
'ಕಿಂಗ್ 100' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರ 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರುವುದು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಂಗೀತ ಇರುವುದರಿಂದ 'ಕಿಂಗ್ 100' ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ನಟರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ.
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