ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ರಾಕಾ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ 'ರಾಕಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ರಾಕಾ' ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾನ್ವಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನಟನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ. ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವ ಸ್ಕೋಪ್ ನೋಡಿದ ನಂತರವೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಅನುಭವ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾನ್ವಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದವು ಎಂದು ಆಗ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸದೆ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಈಗಾಗಲೇ 'ದೇವರ' ಮತ್ತು 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ತನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ನಟಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ರಾಕಾ' ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ಸದ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ರಾಕಾ' ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮುಂದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, 'ರಾಕಾ'ದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.