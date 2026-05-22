'ನಾನು ಇನ್ನೂ ವರ್ಜಿನ್' ಎಂದ 32ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ OTT ವಿನ್ನರ್: ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಜನರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ OTT 3’ ವಿನ್ನರ್ ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಾವಿನ್ನೂ ವರ್ಜಿನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಸನಾ, ಜನರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ, ಅವರು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ OTT 3’ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಇರಲಿ, ಈ ನಟಿ ಸದಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸನಾ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 'ಫಿಲ್ಮಿ ಗ್ಯಾನ್' ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಹುಕ್ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವಿನ್ನೂ ವರ್ಜಿನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಸನಾ, "ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅವರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಫಿಲ್ಮಿ ಗ್ಯಾನ್' ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ಫನ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. "ನೀವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಹುಕ್ಅಪ್' ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸನಾ, "ತುಂಬಾ ಸಮಯವಾಯಿತು" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಎಷ್ಟು ಸಮಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಟಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. "ನಾನು ವರ್ಜಿನ್ ಬೇಬಿ, ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೋ... ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ... ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ," ಎಂದರು. ಸನಾ ಅವರ ಈ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಸಂದರ್ಶಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡು, "ನೀವು ವರ್ಜಿನಾ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸನಾ, "ಹೌದು... ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಂತರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ," ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ವರ್ಜಿನ್ ಆಗಿರಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಕಾರಣವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಸನಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, "ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ವರ್ಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ. ಜನ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ," ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದರು. ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ನಟಿಯ ನೇರ ನುಡಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಸನಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಮಾತುಕತೆ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್?
32 ವರ್ಷದ ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಒಬ್ಬ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿ. ಅವರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲಸ್ನ 'ಇಸ್ ಪ್ಯಾರ್ ಕೋ ಕ್ಯಾ ನಾಮ್ ದೂಂ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಲಾವಣ್ಯ ಕಶ್ಯಪ್ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತರು. ಅವರು 'ಖತರೋಂ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ ಸೀಸನ್ 11'ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ OTT ಸೀಸನ್ 3'ರ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 'ಕಿತ್ನಿ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಹೈ 2', 'ಆದತ್ ಸೆ ಮಜ್ಬೂರ್', 'ವಿಷ್' ಮುಂತಾದ ಶೋಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ. 'ಖತರೋಂ ಕೆ ಖಿಲಾಡಿ 15'ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಶೋನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ‘ಬೇಗಂ ಇನ್ ಕ್ರೈಮ್’ ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಸನಾ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ನಟಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವತಃ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸನಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಈ ನೇರ ಮಾತುಗಳು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಆರೋಗ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
