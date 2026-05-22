ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ 'ಮೆಲೋಡಿ' ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀಯಾ?' ಎಂದು ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಜಹೀರ್ ಮೆಲೋಡಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ನೀಡಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಜೋಡಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ 'ಮೆಲೋಡಿ' ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ, ಆಗಾಗ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಫನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಜೋಡಿಯ ತಮಾಷೆಯ 'ಮೆಲೋಡಿ' ವಿಡಿಯೋ

ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಜಹೀರ್ ಬಳಿ, "ನಿನಗೇನು ಕೇಳಬೇಕು?" ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಹೀರ್, "ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸೋನಾಕ್ಷಿ, "ಇಲ್ಲ, ಹೇಳು" ಎಂದಾಗ, ಜಹೀರ್ ಒಂದು ಮೆಲೋಡಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತೆಗೆದು, "ಮೆಲೋಡಿ ತಿನ್ನು, ತಾನಾಗೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ" ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು "ಬೇರೊಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ, "ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಮನರಂಜನೆ... ಫ್ರೀ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಸೋನಾ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಜಹೀರ್ ಕಾಟ ಕೊಡೋಕೆ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಮೆಲೋನಿ + ಮೋದಿ = ಮೆಲೋಡಿ" ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ

ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ 2022ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ಈ 'ಮೆಲೋಡಿ' ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರಿಂದ. ಭಾರತದ ವತಿಯಿಂದ ಇಟಲಿಗೆ ಮೆಲೋಡಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು. ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮೆಲೋನಿ ಅವರು, "ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ: ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾದ ಟಾಫಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, "ಮೆಲೋಡಿ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿತ್ತು.