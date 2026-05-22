ಅಮೃತಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟನ ಅಳಿಯ IPL ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ!

tv-talk May 22 2026
Author: Padmashree Bhat Image Credits:actor kiran srinivas instagram
ನಟ

ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿ, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಿರಣ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾಹೀರಾತು

ಕಿರಣ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಅಳಿಯ

'ಅಮೃತಧಾರೆ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಅಳಿಯನೇ ಈ ಕಿರಣ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಹಿತಾ ಪತಿ

ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ನಟಿ ಹಿತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಅವರನ್ನು ಕಿರಣ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕಾಮೆಂಟರಿ

ಕಿರಣ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ ಮುಂತಾದ ಲೀಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

