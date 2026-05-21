ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಕುಡಿದು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದೇಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಟಿ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪುಷ್ಪ ನಟಿ ಅನಸೂಯಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಗಂಡನ ಮುಂದೆಯೇ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಕುಡಿದು ಅತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ
ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅನಸೂಯಾ, ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. 'ಕ್ಷಣಂ', 'ಸೊಗ್ಗಾಡೆ ಚಿನ್ನಿ ನಾಯನಾ' ದಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ನಟಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬ್ಯುಸಿ ಕಲಾವಿದೆ
'ರಂಗಸ್ಥಳಂ' ಚಿತ್ರ ಅನಸೂಯಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ 'ರಂಗಮ್ಮತ್ತೆ' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆದ ನಂತರ, ಅನಸೂಯಾ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಆಗಾಗ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್
ಅನಸೂಯಾ ಕೂಡ ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಆಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡಿದು, ಗಂಡನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೂ ವಿವಾದ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು' ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು
'ನಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಮಿತವಾಗಿ' ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಳಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ನಾನೊಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿವರಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತೆಗೆದರು ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅತ್ತುಬಿಟ್ಟೆ
ಆ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅತ್ತುಬಿಟ್ಟೆ ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ನನಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅನಸೂಯಾ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
