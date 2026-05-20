8 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಸಿನಿಮಾ, ಕೊನೆಯ 5 ಚಿತ್ರಗಳು ಫ್ಲಾಪ್! ಹಾಕಿದ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ: ಯಾರು ಆ ನಟಿ!
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸದ್ಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದರ ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಾನ್ವಿ ಅವರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ಗೆ ನಾಯಕಿ
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಾನ್ವಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಮಾ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ 'ದೇವರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬನ್ನಿ, ಜಾನ್ವಿ ಅವರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಧಡಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ 8 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 15 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. 'ಧಡಕ್' ನಂತರ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
15 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರು 'ಘೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್', 'ಗುಂಜನ್ ಸಕ್ಸೇನಾ: ದಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಗರ್ಲ್', 'ರೂಹಿ', 'ಗುಡ್ ಲಕ್ ಜೆರ್ರಿ', 'ಮಿಲಿ', 'ಬವಾಲ್', 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ಮಾಹಿ', 'ದೇವರ 1', 'ಉಲಝ್' ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ 5 ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿವೆ. 'ಉಲಝ್', 'ದೇವರ', 'ಹೋಮ್ ಬೌಂಡ್', 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಮತ್ತು 'ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ' ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.
