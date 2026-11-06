ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಯಶ್ 'ರಾವಣ' ಅವತಾರ: ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ಧರಿಸಿದ್ದ 130 ಆಭರಣಗಳ ತೂಕವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 130 ಬಗೆಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾವಣನಾಗಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು? ಈ ಆಭರಣಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬಜೆಟ್ನ 'ರಾಮಾಯಣ' (Ramayana) ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ವೀಕ್ಷಕರು ಸೆಟ್, ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ (VFX) ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಟ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಶ್ (Yash) ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ 'ಲಂಕೇಶ್ವರ' ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ರೋಬದಾರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೇವಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬ್ರಾಂಡ್ 'ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಆಮ್ರಪಾಲಿ' (House of Amrapali) ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 130 ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಆಭರಣಗಳ ಹಿಂದಿನ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
13 ಭಿನ್ನ ಲುಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದ 130 ಆಭರಣಗಳು!
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 13 ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲುಕ್ ಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಸುಮಾರು 130 ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಭರಣಗಳ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ರಿಂದ 7 ಕೆಜಿಯಷ್ಟಿದೆ!
'ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಆಮ್ರಪಾಲಿ'ಯ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ತರಂಗ್ ಅರೋಡಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾವಣನ ಅಹಂ, ಶಿವ ಭಕ್ತಿ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಲಂಕೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲು ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿ 4,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಶಿವ ಭಕ್ತಿ, (ತ್ರಿಶೂಲ) ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರ ಮೋಟಿಫ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ
ರಾವಣ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರ ರಾಜನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಹಾನ್ ಶಿವಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಯೋಧನೂ ಆಗಿದ್ದ. ಈ ವೈರುದ್ಯವನ್ನು ಅವನ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಟೋನ್: ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಿ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಿತ್ತೇ、 ಬಂಗಾರದ ಲೇಪನವನ್ನು (Plating) ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಆಕೃತಿಗಳು: ದೊಡ್ಡದಾದ ಚೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ (ಎದೆ ಕವಚ) ಹಾಗೂ ಕಡಗಗಳ ಮೇಲೆ भगवान शिव (ಭಗವಾನ್ ಶಿವ)ನ ತ್ರಿಶೂಲ, ಸಿಂಹ, ಹಾವು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರ ಮುಖದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ.
7 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿ ನಟಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು?
ಯಶ್ ಅವರು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ 6-7 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಟಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು, ಆಭರಣಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೃದುವಾದ ಲೈನಿಂಗ್ (Soft Lining) ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ನಟನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಟನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚುಚ್ಚುವುದು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೊದಲು ಆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಸೆಟ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಲಂಕಾದ ಸ್ವರ್ಣ ವೈಭವ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಭರಣಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣ ಲುಕ್ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
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