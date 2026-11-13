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ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಅವತಾರ: ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್‌ರ 7 ಬೆಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಸ್

entertainment Nov 13 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:IMDB
Kannada

'ಧೂಮ್ ಧಾಮ್' ಚಿತ್ರದ ಫಿಯರ್ಸ್ ವಧು

ಮದುವೆಯ ಲೆಹೆಂಗಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ ಯಾಮಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಈ ಫೈರಿ ಎನರ್ಜಿ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಿದೆ.

Image credits: IMDB
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'ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್

ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾಮಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕನಿಷ್ಠ ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಲ್ ಉಡುಗೆ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.

Image credits: IMDB
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'ಎ ಥರ್ಸ್‌ಡೇ' ಚಿತ್ರದ ನೈನಾ

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ, ಒತ್ತೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಮಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರ ಸರಳ ಉಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು.

Image credits: IMDB
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'ಲಾಸ್ಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟ ಪತ್ರಕರ್ತೆ

ಕುರ್ತಾ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೇಕಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ 'ಲಾಸ್ಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಮಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅವರ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತಿತ್ತು.

Image credits: IMDB
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'ಚೋರ್ ನಿಕಲ್ ಕೆ ಭಾಗಾ' ಚಿತ್ರದ ಗಗನಸಖಿ

ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಆಕರ್ಷಕ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಯಾಮಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಸರಿಸಿದ್ದರು. ನಿಗೂಢ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ತುಂಬಿದ ಮೆರುಗು ಇದು.

Image credits: IMDB
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'ಉರಿ: ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್' ಚಿತ್ರದ ಗೂಢಚಾರಿ

ಫಾರ್ಮಲ್ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾಮಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿತ್ತು.

Image credits: IMDB
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'ಬಾಲಾ' ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಸ್ಟಾರ್

ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ 'ಪರಿ ಮಿಶ್ರಾ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಮಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಮೇಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದರು.

Image credits: IMDB

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