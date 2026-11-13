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- ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ರು: 'ಅಪ್ಪು' ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಸುಂದರಿ ಯಾರು?
ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ರು: 'ಅಪ್ಪು' ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಸುಂದರಿ ಯಾರು?
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ನಟಿಯರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಹಿರೋಯಿನ್ ಗಳನ್ನು ತಂದರೂ, ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಕ್ ಅನ್ನು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸ್ಟಾರ್ ನಟ, ನಟಿಯರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಹೀರೊಗಳಲ್ಲಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ ಅನ್ನು ಅವರು ತೆರೆಮೇಲೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೊಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಹಿರೋಯಿನ್ ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಇವರೇ. ಇವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಓರ್ವ ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ.
'ಸೂಪರ್' ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಪಯಣ
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ (ಸ್ವೀಟಿ) ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಒಮ್ಮೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಟಾಲಿವುಡ್ ಕಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೀರೊ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಸೂಪರ್' ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ನಟಿಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೂರಿ, ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಸೀ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ನ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಬಂದಳು. ಆಕೆಯ ಎತ್ತರ, ರೂಪ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುವಂತಿತ್ತು. ಹೆಸರೇನೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ "ಸ್ವೀಟಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಳು. ಆಕೆ ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ.
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಶಾಕ್
ಆಡಿಷನ್ ಗಾಗಿ ಫೋಟೋಗಳಿದ್ದರೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಆಕೆ ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಳು. ಸ್ಟಾಂಪ್ ಸೈಜ್ ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದಳು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಶಾಕ್ ಆದರು. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವ ನಟಿಯರ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಗಳು, ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಲಿಯೊಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮುಬಿಮ್ಮು ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ.. ಆದರೂ ನಂಬಿಕೆ
ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅನುಷ್ಕಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಮೊದಲು ನಟಿಸಿದ್ದೀರಾ.. ಈಗ ನಟಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ.. ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ.. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ, ಬಂದರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಅನುಷ್ಕಾ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮುಗ್ಧ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್, ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾವುದೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು.
ಅನುಷ್ಕಾರನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪುರಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲಿನ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಲಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹುಡುಗಿಯಿದ್ದಾಳೆ, ಬಂದು ನೋಡು ಎಂದರು. ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸ್ವೀಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎತ್ತರ, ಮೈಕಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಅನುಷ್ಕಾರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ಆಗ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಆಕೆಯ ಬಳಿ, "ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ, ವರ್ಕೌಟ್ ಆದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಯೋಗ ಜಾಬ್ ನಿನಗೆ ಹೇಗೂ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೊಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ... ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ.. ಯಾವುದೇ ಆಡಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯನ್ನು 'ಸೂಪರ್' ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದು ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
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