ಪುಷ್ಪಾ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ನ ಮುಗ್ಧೆ ಮನ್ವಾಳ ರಿಯಲ್ ಅವತಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಂಗಾಗ್ತೀರಾ: ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿ
ಸಬ್ ಟಿವಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಶೋ 'ಪುಷ್ಪಾ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್' ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮನ್ವಾ ತ್ರಿವೇದಿ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಯಾರು, ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರಾ
'ಪುಷ್ಪಾ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್' ಶೋನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಮನ್ವಾ ತ್ರಿವೇದಿ ಪಾತ್ರವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರದ ಎಂಟ್ರಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಚಿರಾಗ್ ಪಟೇಲ್ (ನಿತಿನ್ ಬಾಬು) ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ (ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಾಂಜಿಲಾಲ್) ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ.
ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ರಸಿಕಾ ಧೋಬ್ಳೆ
ಪುಷ್ಪಾ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನ್ವಾ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹುಡುಗಿಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ರಸಿಕಾ ಧೋಬ್ಳೆ. ಪುಷ್ಪಾ (ಕರುಣಾ ಪಾಂಡೆ) ತನ್ನ ಸೊಸೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಳ ಅಪಘಾತದ ಆರೋಪಿ ಶನಾಯಾ ಮೆಹ್ತಾಳನ್ನು (ಮುಸ್ಕಾನ್ ವಾಮ್ನೆ) ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಸಿಕಾ ಶೋಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಮರಾಠಿ ನಟಿ
ಮನ್ವಾ ತ್ರಿವೇದಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸಿಕಾ ಧೋಬ್ಳೆ ಮೂಲತಃ ಮರಾಠಿ ನಟಿ. ಜೀ-ಮರಾಠಿ ವಾಹಿನಿಯ 'ಜೌ ಬಾಯಿ ಗಾವತ್' ಎಂಬ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ರಸಿಕಾ ಧೋಬ್ಳೆ ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಯಸ್ಸು 24 ವರ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ
ರಸಿಕಾ ಧೋಬ್ಳೆ ಮುಂಬೈನ ಕಿಶನ್ಚಂದ್ ಚೆಲ್ಲಾರಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ನಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, 2019 ರಿಂದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಯಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೆಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯ
ರಸಿಕಾ ಧೋಬ್ಳೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 84.4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು 'ಕಲಾವಿದೆ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.