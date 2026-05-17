ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್! ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡುವ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗಿದೆಯೇ?

ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಒಟಿಟಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಕಾಮಿಡಿ ನೋಡಿ ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೈ ಜುಂ ಎನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಮಲಯಾಳಂನ ‘ಉಡಲ್’ (Udal). ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ (Amazon Prime Video) ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಸದ್ಯ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಫೇವರೆಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಕುಳಿತು ನೋಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಕ್ಷೇಮವಲ್ಲ!

ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ 'ಉಡಲ್' ಕಥೆ?

ಇದು ಕೇವಲ ಮೂರೇ ಪಾತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವ ಕಥೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳೆಯ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಧ ಮತ್ತು ಕಿವುಡನಾದ ಒಬ್ಬ ಮಾವ, ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಸೊಸೆ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಮನೆಯ ಒಳಗಿನ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಹಗಲಿರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹೈರಾಣಾಗಿರುವ ಸೊಸೆಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಈ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅತ್ತೆಯೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಸೊಸೆ, ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ಕಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣದ, ಕಿವಿ ಕೇಳದ ಮಾವನ ಎದುರೇ ಈ ಭೀಕರ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಅಸಹಾಯಕ ವೃದ್ಧ ತನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ? ತನ್ನ ಮಗನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನ ವಿರುದ್ಧ ಆ ವೃದ್ಧ ಹೇಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್!

ಹಾರರ್ ಸಿನೆಮಾಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಯಾನಕ!

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೆವ್ವ-ಪಿಶಾಚಿಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಯಾವುದೇ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಕೊಲೆಯ ಸುತ್ತ ಸಾಗಿದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷರಶಃ ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಸೇಡಿನ ಆಟ. ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಮಾವ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೀಟಿನ ತುದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮತ್ತು 18+ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಅತಿರೇಕದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 18+ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ (BGM) ಚಿತ್ರದ ಆತ್ಮದಂತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನ ಶಬ್ದವೂ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೆಲಸವಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿಲ್ಲದೆ, ಅದ್ದೂರಿ ಸೆಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಉಡಲ್' ಸಾಕ್ಷಿ. ಕ್ರೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇಡಿನ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ (Must Watch) ಸಿನಿಮಾ. ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ!