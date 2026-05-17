79ನೇ ಕಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಮಿಂಚಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿತಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ "W.O.W." ಅಂತ ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೀಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಿತಿ ಅವರ ಈ ಹೈ-ಫ್ಯಾಷನ್ ಲುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕೈಚಳಕದ ಅದ್ಭುತ ಗೌನ್
ಕಾನ್ 2026 ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ, ಟೋನಿ ವಾರ್ಡ್ ಕೌಚರ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಸ್ಟಮ್ ಲೈಮ್-ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಬಾಡಿಸ್, ಹರಿಯುವ ಉದ್ದನೆಯ ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಥೈ-ಹೈ ಸ್ಲಿಟ್ ಇತ್ತು. ಗೌನ್ಗೆ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೇಪ್, ಹಳೆಯ ಹಾಲಿವುಡ್ ಗ್ಲಾಮರ್ ನೆನಪಿಸಿದರೂ, ಮಾಡರ್ನ್ ಟಚ್ ಕೂಡಾ ಇತ್ತು. ಈ ಗೌನ್ನ ಒನ್-ಶೋಲ್ಡರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಸ್ ಸುತ್ತ ಇದ್ದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್-ಪ್ರೇರಿತ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೊಳಪು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಗೌನ್ನ ಹರಿಯುವ ವಿನ್ಯಾಸವು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೋಡ್ರಿಗೋ ಸೊರೊಗೊಯೆನ್ ಅವರ 'El Ser Querido' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅದಿತಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು. "ವಿ ಆರ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್! ಕಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್!" ಅಂತ ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆ
ಅದಿತಿ ಅವರ ಈ ಲುಕ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ಬಹಳ ಸುಂದರ!!!!" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ನನಗೆ ಅವರ ಗೌನ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಿವೇರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಅದಿತಿ, ಈ ಬಾರಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಗೌನ್ ಮೂಲಕ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅದಿತಿ ತಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ
ಕೆಲಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಗಾಂಧಿ ಟಾಕ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಖೋಯಾ ಮಹಲ್' ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.