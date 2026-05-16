ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಲಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಲಯಾ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ತಮ್ಮುಡು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಲಯಾ, ನಂತರ ಶಿವಾಜಿ ಜೊತೆ 'ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿನಿ ಸುಪ್ಪಿನಿ ಸುದ್ದಪೂಸನಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಲಯಾ, ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಲಯಾ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏಳು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಹಲವು ಪದಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ಚೆಸ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಯಾ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಂಧ್ರ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ವರದಿಯ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಈ ಗೆಲುವುಗಳು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲಯಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತೇ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ
ಲಯಾ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ 'ಭದ್ರಂ ಕೊಡುಕೋ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನಂತರ 'ಸ್ವಯಂವರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪರಿಚಯವಾದರು. 'ಕೋದಂಡ ರಾಮುಡು', 'ಮನೋಹರಂ', 'ಮನಸುನ್ನ ಮಾರಾಜು', 'ಪ್ರೇಮಿಂಚು', 'ರಾಮಾ ಚಿಲಕಮ್ಮ', 'ನಾಲೋ ಉನ್ನ ಪ್ರೇಮ', 'ಹನುಮಾನ್ ಜಂಕ್ಷನ್', 'ಕೊಂಡವೀಟಿ ಸಿಂಹಾಸನಂ', 'ನೀ ಪ್ರೇಮಕೈ', 'ಶಿವರಾಮರಾಜು', 'ದೊಂಗರಾಮುಡು ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ', 'ಪೆಳ್ಳಾಂತೋ ಪನೇಂಟಿ', 'ನೇನು ಪೆಳ್ಳಿಕಿ ರೆಡಿ', 'ಮಿಸ್ಸಮ್ಮ', 'ವಿಜಯೇಂದ್ರವರ್ಮ', 'ಸ್ವರಾಭಿಷೇಕಂ', 'ಅದಿರಿಂದಯ್ಯ ಚಂದ್ರಂ', 'ಟಾಟಾ ಬೀರ್ಲಾ ಮಧ್ಯಲೋ ಲೈಲಾ' ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.