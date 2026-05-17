ನಟ ರವಿ ಮೋಹನ್ ತನ್ನನ್ನು 'ಇಡ್ಲಿ ನಟಿ' ಎಂದು ಕರೆದು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಹಾಳುಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ನಟ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಟಿಯನ್ನು 'ಇಡ್ಲಿ ನಟಿ' ಅಂತಾನೂ ಕರೆದಿದ್ರು. ಇದು ಖುಷ್ಬೂ ಅವರೇ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಖುಷ್ಬೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವಂಶವಾಹಿಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಅಂತ ಖುಷ್ಬೂ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ರವಿ ಮೋಹನ್, ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆರತಿ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಆ ನಟಿಯನ್ನು 'ಇಡ್ಲಿ ನಟಿ' ಅಂತ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
"ಒಬ್ಬ ಮೂರು ಅಕ್ಷರದ ನಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 'ಇಡ್ಲಿ ನಟಿ' ಅಂತಾನೇ ಹೇಳೋಣ. ಮೂವರು ಹಿರಿಯ ನಟರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಳುಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದವಳು ಆಕೆ' ಅಂತ ತುಂಬಾನೇ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದಿದ್ರು. ಮೂವರು ಗಂಡಸರ ಸಂಸಾರ ಹಾಳುಮಾಡಲು ನೋಡಿದ ಮಹಿಳೆ ಆಕೆ. ಅಂಥವಳು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ತಾನೊಬ್ಬಳು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಇದೆಂಥಾ ನಾಟಕ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ? ಇಂಥಾ ಮನುಷ್ಯರು ಇರ್ತಾರಾ? ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮಾಡು, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ. ಅವಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾ? ತಗೋ. ಒಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ? ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೀನೇನಾ ಹೆತ್ತಿದ್ದು?" ಅಂತ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ರವಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಖುಷ್ಬೂ, ರವಿ ಮೋಹನ್ ಪತ್ನಿ ಆರತಿಯ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ರವಿ ಮೋಹನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರತಿ ಹಾಕುವ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಖುಷ್ಬೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.