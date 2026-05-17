ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಜಾಗೃತಿ' ಮತ್ತು 'ಪತ್ಥರ್ ಕೆ ಫೂಲ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ತಾವು ಸಾವಿನಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ತಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಫಿಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಟರಿಗೆ ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, 'ಜಾಗೃತಿ' ಮತ್ತು 'ಪತ್ಥರ್ ಕೆ ಫೂಲ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಅಪಘಾತಗಳು ಇಂದಿಗೂ ತಮಗೆ ನೆನಪಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ತಲೆ ಬಂಡೆಗೆ ತಗುಲುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಳಗಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬೆಂಕಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು
ವೆರೈಟಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, 'ಜಾಗೃತಿ' ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಅದು 80 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟ. ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಈ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಮೊದಲು ಜಿಗಿಯಲು ನಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಎತ್ತರದ ಜಿಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ನನಗಾಗಿ ಮೂರು ಲೇಯರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೇಲೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಜಿಗಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ಜಿಗಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು. ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಜಿಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಇಗೋಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ, ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬೆಂಕಿಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ನಾನು ಓಡಿದೆ, ಆದರೆ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಜಾರಿತು. ನನ್ನ ಕೂದಲು ಬೆಟ್ಟದ ಬಂಡೆಗೆ ತಾಗಿ, ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದೆ," ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ಉಸಿರಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 'ಪತ್ಥರ್ ಕೆ ಫೂಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಜಿಗಿದಾಗ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಂದ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ನಗು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸಿತು. ನಾನು ಜಿಗಿದಾಗ ರಸ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ನಾನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿತ್ತು," ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿಲ್ಲವಂತೆ!
ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಓದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 'ಬಾಘಿ', 'ವೀರ್' ಮತ್ತು 'ದಬಂಗ್ 3' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲ್ ರಾಜು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ.