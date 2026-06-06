ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೈಮಾಟ ಹೈಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ Peddi Movie; ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಬೆಲೆತೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು
Peddi movie controversy: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತಿವೆ ಎಂಬ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ.
ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿಲ್ಲ
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ'ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳೂ ಇವೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ರೀತಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮುಜುಗರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಚುಂಬನದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, 'ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಬೇಕು, ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಜುಗರ, ಅವಮಾನ ಅಥವಾ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇರಬಾರದು. 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ತೋರಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಗೌರವಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಾನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುವೆ
'ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದಾದ ಅನಾನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತದೋ?
ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತದೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿದ್ದವು.
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