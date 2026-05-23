ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಹೀರೋ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ: ಆ ನಟಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಈಗ ವೈರಲ್!
ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಯುವ ನಟರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಪಲಕ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಗಿ ಬಂದ ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರುವ ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಲಕ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪಲಕ್ ತಿವಾರಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ದೀಪಿಕಾ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಪಲಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಗೆ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು?
ದೀಪಿಕಾ 'ಹೀರೋ' ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ 'ಹೀರೋಯಿನ್' ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಪಲಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀತ್ವವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆಯೂ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ
ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 'ಜವಾನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪಲಕ್, ದೈಹಿಕ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನ್ನಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ದೀಪಿಕಾ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಯುವ ನಟಿ ಪಲಕ್ ತಿವಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ರಾಶಾ ಥಡಾನಿ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ಹೊಸ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ದೀಪಿಕಾ ಅವರ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಕಾನ್
ಇಂದು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜಾಗತಿಕ ಮುಖವಾಗಿ, ಅವರು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ನಟರಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.