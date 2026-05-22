ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಟಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ!
ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಅಸಭ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನಟಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೋ' ಚಾನೆಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮಿಯಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್
ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟ-ನಟಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಆ್ಯಂಕರ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಭೀಮನೇನಿ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ, ಅಸಭ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ 'ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೋ' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮಿಯಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಅವರೇ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೇ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬೇರೆ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೂ ಪಾಠವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹನೆ ಮೀರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದೆ ಎಂದು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಂದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ನೀಡಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ದೂರು ನೀಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ
ನಾವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು, ಅವರ ನೋವನ್ನು ಮರೆಸಿ ಸಂತೋಷಪಡಿಸಲು ಎಂದು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ, ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಸಾಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೂರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಗಡಿ ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಾಕಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
