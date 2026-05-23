ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆದ ಕೇನ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಿದು ಪೂರ್ತಿ ಘಟನೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಕೇನ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಲುಕ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಡೆಲ್ ವಾಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೂ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇನ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಕೇನ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಡೆಲ್ ವಾಲ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ತುಂಬಾನೇ ನೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಅವರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಿಯೋವಾನಿ ಲಗುನಾ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 33 ವರ್ಷದ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಜಿಯೋವಾನಿ ಲಗುನಾ, ರೂಮಿನ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವುದು ಕೂಡಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಲಗುನಾ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್.
ಆಂಡ್ರಿಯಾ ರೂಮಿನಿಂದ ಕೇಳಿಬಂತು ಕಿರುಚಾಟ
ಕೇನ್ಸ್ 2026ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಡೆಲ್ ವಾಲ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರ ಜಗಳ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇರೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಇವರ ರೂಮಿನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ವಾದ ಮತ್ತು ಕಿರುಚಾಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಿಯೋವಾನಿ ಲಗುನಾ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಆಂಡ್ರಿಯಾಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಅವರು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.