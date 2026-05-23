'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' ಚಳವಳಿಯ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಟ ವೀರ್ ದಾಸ್ ಇದೊಂದು 'ಶುದ್ಧ ದಡ್ಡತನದ ನಡೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ 'ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ' (CJP) ಚಳವಳಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಅದರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ CJPಯ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಗೆ ಎದುರಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನಂತರ, ನಟ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ವೀರ್ ದಾಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಆ ಚಳವಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು 'ಮನ್ನಣೆ' ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಶನಿವಾರ, ವೀರ್ ದಾಸ್ ಅವರು X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. CJPಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವುದು 'ಶುದ್ಧ ದಡ್ಡತನದ ನಡೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಜವಾದ ಚಳವಳಿಯೋ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಕಾಲವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಜನಬೆಂಬಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಲದು ಎಂಬಂತೆ, ಅವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ," ಎಂದು ವೀರ್ ದಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರ್ ದಾಸ್ ಮಾತಿಗೆ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ X ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು, "ವೀರ್ ಸರ್, ದಶಕಗಳಾದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾಡಲಾಗದ್ದನ್ನು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದೆ. 'ಕಾಕ್ರೋಚ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬಿರುದಿನಂತೆ ಮಾಡಿದೆ," ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, "ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಮೂರ್ಖತನ. ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳಂತೆ ಇದೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸತ್ತುಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರ, "ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ನಡೆ. ಇಂತಹ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಆರೋಪವೇನು?

ವೀರ್ ದಾಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು, CJP ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು: "ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ. - ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೇಜ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. - ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. - ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. - ಬ್ಯಾಕಪ್ ಖಾತೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ." ಜೊತೆಗೆ, "ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು," ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಳವಳಿಯನ್ನು 30 ವರ್ಷದ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರು ಮೇ 16 ರಂದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (CJI) ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.

ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, CJPಯ X ಖಾತೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಜಿತ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ, ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರು. 'ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬೇಡಿಕೆ'ಯ ಮೇರೆಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು. ವೀರ್ ದಾಸ್ ಇದನ್ನು ಮರುಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಸ್ಟ್ರೈಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್," ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ, ಸುದ್ದಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಗೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ 'ಸ್ಟ್ರೈಸ್ಯಾಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, ವೀರ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಪಟೇಲ್: ಖತರ್ನಾಕ್ ಜಾಸೂಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಟನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.