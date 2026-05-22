'ನಂಬಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ': ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ಯಾಕೆ ನಟಿ ಅಪ್ಸರಾ!
ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಅಪ್ಸರಾ ರತ್ನಾಕರನ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನೋವನ್ನು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯ ಚಿರಪರಿಚಿತ ನಟಿ
ಮಲಯಾಳಂ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಮುಖ ನಟಿ ಅಪ್ಸರಾ ರತ್ನಾಕರನ್. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ 'ಸಾಂತ್ವನಂ' ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾದ ಇವರು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅಪ್ಸರಾ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕು ಸವೆಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ
ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಬರಲು ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಪ್ಸರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಗ ನಾನು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನಾನು 16ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ
ಅಂದಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸಂಸಾರ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿತು. ಆದರೆ, ನಾನೊಬ್ಬಳೇ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಆದರೂ, ಆಗಲೂ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಅದು ಸುಸ್ತಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಏನೂ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಅಪ್ಸರಾ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು
ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಂದರೂ ಎದುರಿಸಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನೋವುಗಳಿವೆ. ಆ ನೋವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಆಗಲ್ಲ, ನಾನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
