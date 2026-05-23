ನನ್ನ ಕ್ರೇಜ್ ನೋಡಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಪಟ್ಟಿದ್ರು! ಇಂಥವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಯ್ತು ಎಂದ ನಟಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ!
ನಟಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಓರ್ವ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚಾಗಿತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಭಾವುಕ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯಶಾಂತಿ
ವಿಜಯಶಾಂತಿಯವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ಲೇಡಿ ಅಮಿತಾಭ್', 'ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಅವರು ಕ್ರೇಜ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು. 'ಕರ್ತವ್ಯಂ', 'ಓಸೇಯ್ ರಾಮುలಮ್ಮ' ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದವು.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟಿ
ಅವರು ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದೇ ವೇಸ್ಟ್
ಅಸಹ್ಯವಾಯಿತು
ರಾಜಕೀಯ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಮಾತು
ಅಂತಹ ಇಬ್ಬರು-ಮೂವರು ಹೀರೋಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳೇ ಎಂದು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಹೀರೋಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, 'ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನಟಿಸಿದ ಹೀರೋಗಳು ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
