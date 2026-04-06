OTT Release This Week: ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ, ಜನರನ್ನು ಕಾಡು ಸಿನಿಮಾಗಳು; ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟ
OTT Movie Release This Week: ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಿಂದ 12ರ ವರೆಗೆ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಸಿರೀಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿವೆ? ಅವುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿವೆ?
ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಿಂದ 12, 2026ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜಾನರ್ಗಳ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ಫೈನಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳು, ಸರ್ವೈವಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳು, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಡ್ರಾಮಾಗಳಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ.
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್
Tu Yaa Main Movie
ಜೀವನ್ಮರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜೋಡಿಯ ಕಥೆಯೇ ಈ ಸರ್ವೈವಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಮೊಸಳೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಈ ಜೋಡಿ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಕಥೆಯ ತಿರುಳು.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2026
Big Mistakes Movie
ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಮಿಡಿ ಸರಣಿಯು ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 2026
ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ
ORomeo Movie
ಶಾಹಿದ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಕ್ರೈಂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2026
The Boys Movie
ಈ ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಸೀಸನ್ ಭಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಅಂತಿಮ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2026
ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್
Star Wars Maul Shadow Lord Movie
ಸ್ಟಾರ್ ವಾರ್ಸ್ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಡಾರ್ತ್ ಮೌಲ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಸರಣಿಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಥಾವಸ್ತು.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 2026
Thaai Kizhavi Movie
ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿತ್ರವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ: ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2026
