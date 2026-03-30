OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಟರು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ (IFFD) 2026 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "OTT ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದರು. OTT ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ," ಎಂದು ಭೂಮಿ ಹೇಳಿದರು.
ದೆಹಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಇತರ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಟರೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಭೂಮಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ, ದೆಹಲಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ, ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮಾತುಕತೆಗಳು, ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳು... ಎಲ್ಲವೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದೇ ವಿಶೇಷ" ಎಂದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವೇ?
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದರ (relevant) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಈ relevance ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒದ್ದಾಡುವುದು ಸುಸ್ತು ತರಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ನೀವು relevant ಆಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಹೋಗದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 'ರಿಯಾಝ್' ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಆರೈಕೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಆರೈಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭೂಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು," ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ನಟಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ
ನಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಭೂಮಿ, "ಇವತ್ತಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕನಸಿದ್ದರೆ, 'ಬೇಡ' ಎನ್ನುವವರು ಬಹಳ ಜನ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಆ 'ಹೌದು' ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಸರಿ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅನುಭವವೇ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದರು.
IFFD ಬಗ್ಗೆ
IFFD ಒಂದು ವಾರದ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 25ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಸಂವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಗಣ್ಯರ ಭೇಟಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.