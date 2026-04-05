OTT Release This Week: ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ; ಟಾಪ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳಿವು!
OTT Movies: ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆದ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್.ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತ ಎರಡು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು?
ಸರಸ್ವತಿ ಸಿನಿಮಾ
ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ 'ಸರಸ್ವತಿ'. ನಟಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಲೀಡ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಜೀವ ಅವರಂತಹವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿರೋ ಸರಸ್ವತಿ ಸಿನಿಮಾ
'ಸರಸ್ವತಿ' ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ವೈಡ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ, ಅದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ, ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೇಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಲಾಯರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ಕೇಸ್ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅದೇನು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ.
ವಿಷ್ಣು ವಿನ್ಯಾಸಂ
ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ 'ವಿಷ್ಣು ವಿನ್ಯಾಸಂ'. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ನಯನಾ ಸಾರಿಕಾ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯದುನಾಥ್ ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಟಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಾದರೂ, ಇನ್ನೂ ಟಾಪ್ 10ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ವೈಡ್ 8ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಿನಿಮಾ
ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ 'ಲಾಕ್ಡೌನ್'. ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ. ಎ.ಆರ್. ಜೀವಾ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಡ್ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
Top Movies
ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 1. ಕ್ರೈಮ್ 101 (ಇಂಗ್ಲಿಷ್) 2. ಸರಸ್ವತಿ (ತೆಲುಗು) 3. ನೌ ಯು ಸೀ ಮಿ, ನೌ ಯು ಡೋಂಟ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್) 4. ಉಲತೂಶಾಂತೆ ಕಲ್ಲನ್ (ಮಲಯಾಳಂ) 5. ರಾಹು ಕೇತು (ಹಿಂದಿ) 6. ಸುಬೇದಾರ್ (ಹಿಂದಿ) 7. ಲಾಕ್ಡೌನ್ (ತಮಿಳು) 8. ವಿಷ್ಣು ವಿನ್ಯಾಸಂ (ತೆಲುಗು) 9. ದಿ ಹೌಸ್ಮೇಡ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್) 10. ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ (ಮಲಯಾಳಂ)
