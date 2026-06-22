Nora Fatehi: ಕೆನಡಾದಿಂದ ಬರಿಗೈಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಯುವತಿಯ ಅಸಲೀ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ಜೂನ್ 12 ರಂದು ನಡೆದ ಆ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವೇ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಅವರ ಪವರ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡು ಜಗತ್ತೇ ದಂಗಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ಗೂಗಲ್ ರಾಣಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ! ದೀಪಿಕಾ-ಆಲಿಯಾರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ 'ದಿಲ್ಬರ್' ಬೆಡಗಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಜಾದೂ ಇದು!
ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೇನೂ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತನ್ನ ಸೊಂಟದ ಬಳುಕುವಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೋಟದಿಂದ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ... ಅವಳೇ 'ದಿಲ್ಬರ್' ಗರ್ಲ್ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ! ಈಗ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ (Nora Fatehi) ಹೆಸರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮಾರ್ಧನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇತ್ತೀಚಿನ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ (Most Searched) ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಬ ಕಿರೀಟ ಈಗ ನೋರಾ ಮುಡಿಗೇರಿದೆ!
ದೀಪಿಕಾ-ಆಲಿಯಾರನ್ನೇ ಸೈಡ್ಗೆ ತಳ್ಳಿದ ಸುಂದರಿ:
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬಂದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಿಗ್ಗಜ ನಟಿಯರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಅವರ ಸರ್ಚ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏರಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿಯೇ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ 2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಆ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ!
ಫಿಫಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಹವಾ:
ಜೂನ್ 12 ರಂದು ನಡೆದ ಆ ಭವ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವೇ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಅವರ ಪವರ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡು ಜಗತ್ತೇ ದಂಗಾಯಿತು. ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯ ಜನರು "ಯಾರಿದು ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ?" ಎಂದು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮ? ನೋರಾ ಇಂದು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಉಡುಗೊರೆ:
ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಚ್ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಜಾಕೋಬ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ' (Jacob & Co) ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ, ಇನ್ನೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವಾಚ್ ಒಂದನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಗೌರವ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಹೆಸರೂ ಸೇರಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ, ರಿಹಾನ್ನಾ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು!
ಹೋರಾಟದಿಂದ ಶಿಖರದವರೆಗೆ:
ಕೆನಡಾದಿಂದ ಬರಿಗೈಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಯುವತಿ, ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಒಂದು ರೋಚಕ ಕಥೆಯೇ ಸರಿ. ಕೇವಲ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಫಿಫಾದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದ ನೋರಾ, ಈಗ 2026ರಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಕೇವಲ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಂಬರ್ 1 ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ - ಅದುವೇ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ!
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