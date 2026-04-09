'ಧರೆಗಿಳಿದ ದೇವತೆ' ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಗುಳಿಕೆನ್ನೆಯ ಚೆಲುವೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್' ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್!
ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಚಿತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, "ನಮ್ಮ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ದರ್ಬಾರ್: ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಸ್!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ಗುಳಿಗೆನ್ನೆಯ ಚೆಲುವೆ' ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ? ತನ್ನ ಒಂದು ಕಿರುನಗೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ!
'ಬುಲ್ ಬುಲ್' ಬೆಡಗಿಯ ದಶಕದ ಜಾದೂ!
ಅದು 2013ರ ಸಮಯ, 'ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' ದರ್ಶನ್ ನಟನೆಯ 'ಬುಲ್ ಬುಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸುಂದರಿ, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರು.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಇಂದಿಗೆ ಒಂದು ದಶಕವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ರಚಿತಾ, ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಕ್ರೇಜ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಜೊತೆ ರಚಿತಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ!
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು 'ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್' ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯ 'ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ವಿಭಿನ್ನ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ ಬೆರೆತ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ಪಾತ್ರ ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
'ಜೈಲರ್' ಮೂಲಕ ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಮಿಂಚು!
ಕೇವಲ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಜೈಲರ್'ನಲ್ಲೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಇಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುವ ರಚಿತಾ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗುಳಿಗೆನ್ನೆ ನಗುವಿನ ಜಾದೂ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯ!
