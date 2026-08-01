ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಪಾಲಂ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಂ, ತಮ್ಮ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ₹30 ಕೋಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಇವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಆಸ್ತಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಜೀವನದ ಗುರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರ ನಡುವೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳವನ್ನೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ (Social Service) ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಮಹನೀಯರೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಾಲಂ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಂ (Palam Kalyanasundaram).
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅವರು, ತಾಯಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ‘ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಬದುಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ತಾಯಿಯ ಮಾತು ಅವರ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾಗಿ (Librarian) ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಸಂಬಳ ದಾನ, ಬದುಕಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಗಲು ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾಗಿ, ರಾತ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ದುಡಿದು ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
₹30 ಕೋಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಣವೂ ದಾನ
ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಹಣವನ್ನೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ನಗದು ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರೆಂದು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ನೀಡಿದ 'Man of the Millennium' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ 30 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನೂ ಅವರು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ.
ತಂದೆಯಂತೆ ಗೌರವಿಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್
ಪಾಲಂ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಂ ಅವರ ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ (Rajinikanth) ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಸೇವಾ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ನೆನಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪದ್ಮಶ್ರೀ (Padma Shri) ಗೌರವ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ (Padma Shri) ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಮರಣಾನಂತರವೂ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು (Eye Donation) ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು (Body Donation) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಲಂ ಕಲ್ಯಾಣಸುಂದರಂ ಅವರ ಜೀವನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ—ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು (Kind Heart) ಬೇಕು.