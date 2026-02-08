ಹುಡ್ಗೀರು, ಹುಡುಗ್ರು ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾದ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ತಜ್ಞರು
K-drama obsession: ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಭಾವನೆಗಳ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ದುಃಖ, ಒಂಟಿತನ, ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವ್ಯಸನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ . ಕೊರಿಯನ್ ಲವರ್ ಗೇಮ್ನಿಂದಾಗಿ ಮೂವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಸಹೋದರಿಯರು ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕೆ-ಪಾಪ್ ಮತ್ತು ಕೆ-ಡ್ರಾಮಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂತಹ ಆಟಗಳತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವ್ಯಸನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಟ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ: ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪೋಷಕರು, ಅಪೇಕ್ಷಿಸದ ಪ್ರೀತಿ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.
ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಥೆಗಳು
ಬಹು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಿರೀಸ್ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರಿಯನ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆರಂಭ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 16 ರಿಂದ 20 ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಚನೆಯು ಕಥೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ
ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಭಾವನೆಗಳ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ದುಃಖ, ಒಂಟಿತನ, ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಹೋರಾಡುವವರಿಗೆ.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಂಗೀತ
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟ. ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರೂಪಿಸಲಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಮೃದುವಾದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮೀಯ ಸೌಂದರ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ಶಕ್ತಿಯುತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಧ್ವನಿಪಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ
ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಣಯವನ್ನು ನಗ್ನತೆ ಅಥವಾ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸನ್ನೆಗಳು, ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ಯಾಷನ್, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ
ಕೆ-ಡ್ರಾಮಗಳು ಕೇವಲ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಪುಗಳು, ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಕೆಫೆಗಳು, ರೋಮನ್-ಶೈಲಿಯ ಬೀದಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕೊರಿಯನ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮೃದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯನ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.