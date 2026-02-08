ತಮ್ಮ ನಾಗಬಾಬು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈಗುಳ ತಿಂದಿದ್ದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ!
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಗಬಾಬು, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ತಮ್ಮ ನಾಗಬಾಬು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಾಯಿ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಕೈಲಿ ಚಿರು ಜೋರಾಗಿಯೇ ಬೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂದು ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ನಂ.1 ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮೆರೆದ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದರು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿದ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ
ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಆದರು. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಹೀರೋಗಳು ಸಾಗಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ನಾಗಬಾಬು ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ರನ್ನು ಚಿರು ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ನಾಗಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಹೀರೋ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅದು ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾಗಬಾಬು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.
ಆರೆಂಜ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸೋತ ನಾಗಬಾಬು
ಬಾಲ್ಯದ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಓದುವಾಗ, ತಾಯಿಗೆ ಮನೆಗೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ತಮ್ಮ ನಾಗಬಾಬುಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಚಿರು
ಒಂದು ದಿನ, ಲಾಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾಗಬಾಬುಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೆ ನಾಗಬಾಬು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಚಿರು, ನಾಗಬಾಬುಗೆ ಹೊಡೆದರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಾಯಿ ಅಂಜನಾದೇವಿ, 'ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೊಡಿತೀಯಾ' ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಬೈದರಂತೆ. ಸಂಜೆ ತಂದೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ನಾಗಬಾಬುಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರೆಂದು ಚಿರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವಿಶ್ವಂಭರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿರಂಜೀವಿ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಸಿಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ, 2026ರ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
