ಅಮೆರಿಕ, ಜಪಾನ್, ಕೊರಿಯನ್ ದಂಪತಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಬಹಿರಂಗ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಟಾಕರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ LELO ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ದಂಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯೂ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ
2,000 ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಂಪತಿಯ ನಡುವಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಶತ್ರು ಆಯಾಸ. ಹೌದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸುಮಾರು 38 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಆಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಸರಾಸರಿ 18 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ
ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಜೋಡಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಾಸರಿ 18 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶೇಕಡ 71 ರಷ್ಟು ಜೋಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಂಪತಿಗಳು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವ ದಂಪತಿಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂತರ
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾದಂತಹ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರದ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ 64 ರಷ್ಟು ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಕೊರಿಯನ್ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 36 ರಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೊರಿಯನ್ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರವೇನು?
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸರಾಸರಿ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ದಂಪತಿಗಳು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದ ದಂಪತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲಸ-ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನ: ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸಂವಹನ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಪಾಯ.
ಗೌಪ್ಯತೆ: ದಂಪತಿಗಳು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
