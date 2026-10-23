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- ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಯಾರು? ಈಗೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಯಾರು? ಈಗೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಮೊದಲ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಂದ ದೂರವಾದ ಈಕೆ ಈಗೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಈ ನಟಿ?
ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ನಟಿ
ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಈಕೆ, ನಿರ್ದೇಶಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಂದು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಆ ನಂತರ ನಟ ಧನುಷ್ ಜೊತೆ ಇವರಿಗೆ ಅಫೇರ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ, ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರು. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾದ ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅಮಲಾ ಪೌಲ್.
ಟಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್..
ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನಗಂತಲೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುರುತು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಗ್ಲಾಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಕವೇ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋವೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಖತ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಟಿ..
ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಮೈನಾ' ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಅದ್ಭುತ ಬ್ರೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೇಜ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೆರಿಯರ್ ಪೀಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಎಲ್. ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅವರು, 2014ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಶುರುವಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ 2017ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ದೂರವಾದರು. ಡಿವೋರ್ಸ್ ನಂತರ ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಆಡೈ' ನಂತಹ ಬೋಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ರೂಮರ್ಗಳು, ವಿವಾದಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ತಮಿಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂನ 'ಆಡುಜೀವಿತಂ', 'ಭೋಲಾ' ದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸಿದರು.
ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ..
ಇನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಜಗತ್ ದೇಸಾಯಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದರೂ, ಅಮಲಾ ಪೌಲ್ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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