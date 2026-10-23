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- Top 10 Heroines: ಟಾಪ್ಗೇರಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಕುಸಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ನಯನತಾರಾ.. ಸಮಂತಾ, ಕಾಜಲ್, ತ್ರಿಷಾ ಸ್ಥಾನಗಳೆಷ್ಟು?
Top 10 Heroines: ಟಾಪ್ಗೇರಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಕುಸಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ನಯನತಾರಾ.. ಸಮಂತಾ, ಕಾಜಲ್, ತ್ರಿಷಾ ಸ್ಥಾನಗಳೆಷ್ಟು?
ಓರ್ಮಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಟಾಪ್ 10 ನಾಯಕಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದರೆ, ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಪ್ 10 ನಟಿಯರು
ಓರ್ಮಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಭಾರತದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನಟ-ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ನಯನತಾರಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ತ್ರಿಷಾ, ಕಾಜಲ್, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಸ್ಥಾನಗಳೇನು? ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಸದಾ ಆಕ್ಟಿವ್
ಸಮಂತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಯಾರೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಅವರು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸುಮಾರು ನೂರು ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಸದಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಬ್ಯುಸಿ
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ, 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ' ನಾಯಕಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಮೇಲೇರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಮೈಸಾ', 'ರಾಕಾ', 'ಎಂಎಸ್ ಸುಬ್ಬುಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಬಯೋಪಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಜಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಟಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ.
ನಾರ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಗಳ ಹವಾ
ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಸನನ್, ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಥಾನಗಳು ಅದಲುಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ನಾಯಕಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ನಾರ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಗಳ ಹವಾ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿದೆ.
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