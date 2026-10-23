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- ಟಾಪ್ 10 ಹೀರೋಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್: ಅಲ್ಲು ಹವಾ, ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಶಾಕ್.. ಪ್ರಭಾಸ್, ಮಹೇಶ್, ಚರಣ್ ಸ್ಥಾನಗಳೆಷ್ಟು?
ಟಾಪ್ 10 ಹೀರೋಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್: ಅಲ್ಲು ಹವಾ, ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಶಾಕ್.. ಪ್ರಭಾಸ್, ಮಹೇಶ್, ಚರಣ್ ಸ್ಥಾನಗಳೆಷ್ಟು?
ಆರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಪ್ 10 ಹೀರೋಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಪ್ 10 ಹೀರೋಗಳು ಇವರೇ
ಆರ್ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 10 ಹೀರೋ ಹಾಗೂ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹೀರೋಗಳ ಹೊಸ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮೇಲೇರಿದ್ದರೆ, ಎನ್ಟಿಆರ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಹೀರೋಗಳ ಕಥೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ.
ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್
ಭಾರತದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23) ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಪ್ 10 ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು 'ಫೌಜಿ', 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಹಾಗೂ 'ಕಲ್ಕಿ 2' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 'ಕಲ್ಕಿ 2' ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮೇಲೇರಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು 'ರಾಕಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅಟ್ಲೀ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಅವರು ಇದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮಹೇಶ್ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದೊಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಯಶ್ ಹವಾ
ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಓಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ, ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇಫ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಇದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಚರಣ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇನ್ನೂ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಗ್ರಾಫ್ ಏರಿಲ್ಲ. ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್' ಹೀರೋ ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ಗೂ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಸರಿ.
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