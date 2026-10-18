ಕೇವಲ ₹2ರಿಂದ ₹3 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 23 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ..
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ಯಾವುದೇ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರಚಾರದ ಮೊರೆ ಹೋಗದೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೂ, ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ತನ್ನದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇವಲ ₹2ರಿಂದ ₹3 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 23 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 23ನೇ ದಿನವಾದ ಶನಿವಾರ ಚಿತ್ರ ಸುಮಾರು ₹4.15 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಕೆ ₹86.72 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ₹72 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ಕಲೆಕ್ಷನ್
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಅಸಲಿ ಬಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ₹72.52 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ವೇಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ₹100 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ; ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ವಸಿಷ್ಠ ಎನ್. ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
60 ಶೋಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ 1,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ!
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಕೇವಲ 60 ಶೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಶೋ ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರ 1,300ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಕಡೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರಚಾರದ ಶಕ್ತಿ
ಇನ್ನು ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರಚಾರ, ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಓಪನಿಂಗ್ಗಿಂತಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶೋಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ₹86 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ₹100 ಕೋಟಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಜೈಲರ್ 2 ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯ ನಡುವೆಯೂ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ತನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಗಮನಾರ್ಹ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.