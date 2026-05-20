- Jr NTR ‘ಡ್ರ್ಯಾಗನ್’ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡತಿ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಯಾರು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಏಕೈಕ ನಟಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಮತ್ತು ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ನಟಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನಟಿ ಯಾರು?
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರೇ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್. ರುಕ್ಮಿಣಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ. ಅವರು ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್
29 ವರ್ಷದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, 2019 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಬೀರ್ಬಲ್'. ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಳಿಕ, 2023 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ-ಸೈಡ್ ಎ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 11 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ಗೆ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಖ್ಯಾತಿ
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವು 800-900 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ರುಕ್ಮಿಣಿಯವರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳು
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಯಶ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 2027 ರಲ್ಲಿ ಬರಲಿರುವ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
