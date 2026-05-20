ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'ನ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'ನ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು 500 ರಿಂದ 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಂಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅವರು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ, ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 3000 ದಿಂದ 3750 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು!
'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ 50 ರಿಂದ 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 120 ರಿಂದ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು 25 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ 2001ರಲ್ಲಿ 'ನಿನ್ನು ಚೂಡಾಲನಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಮ್ಮ ಶಾಲಿನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಕೆರಿಯರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂ.1' ಮತ್ತು 'ಆದಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಎಸ್. ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸತತವಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. 'ಯಮದೊಂಗ' ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದರ ನಂತರ 'ಬೃಂದಾವನಂ', 'ಟೆಂಪರ್', 'ನಾನ್ನಕು ಪ್ರೇಮತೋ', 'ಜನತಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್' ಮತ್ತು 'ಅರವಿಂದ ಸಮೇತ ವೀರ ರಾಘವ' ದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದವು.
‘RRR’ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ
ಎಸ್. ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'RRR' ಸಿನಿಮಾ ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲೆ ಬರೆದು, ಸುಮಾರು 1230 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ 'ನಾಟು ನಾಟು' ಹಾಡು ಆಸ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ ಗೀತೆ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದೇ ಹಾಡು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿತು. 'RRR' ನಂತರ, ಜೂ.ಎನ್ಟಿಆರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ಗಳು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರ್ 2' ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಕಥೆ?
'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಕಥೆ 1967ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್' ಮತ್ತು ಅಫೀಮು ವ್ಯಾಪಾರದ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. 'ಅಫ್ಘಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ' ಮತ್ತು 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ' ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಈ ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 11, 2027 ರಂದು ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.