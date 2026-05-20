Shocking: ಬಾಲ್ಯದ ' *** ' ಕಿರುಕುಳ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಕರಾಳ ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡಾ. ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್!
Shocking: ಬಾಲ್ಯದ ' *** ' ಕಿರುಕುಳ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಕರಾಳ ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಡಾ. ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್!
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ತಮ್ಮುಡು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಲವ್ಲಿ' ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್. "ವಯ್ಯಾರಿ ಭಾಮ ನೀ ಹಂಸ ನಡಕ.." ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯುವಕರ ಹೃದಯ ಕದ್ದಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈಂ*ಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದ ಕರಾಳ ಮುಖ: ಬಾಲ್ಯದ ಭೀಕರ ಕಿರುಕುಳ ನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ 'ವಯ್ಯಾರಿ ಭಾಮ' ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್!
ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆಯರ ಬದುಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಹಿಂದೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ನೋವಿನ ಕಥೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಟಿ ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ (Dr Aditi Govitrikar) ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಹೂತುಹಾಕಿದ್ದ ಈ ಸುಂದರಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಕರಾಳ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಮರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ತಮ್ಮುಡು' ಸಿನಿಮಾದ ಲವ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ!
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅಭಿನಯದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ತಮ್ಮುಡು' ನೆನಪಿದೆಯೇ? ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಲವ್ಲಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದವರು ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ವಯ್ಯಾರಿ ಭಾಮ ನೀ ಹಂಸ ನಡಕ.." ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯುವಕರ ಹೃದಯ ಕದಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಆಪ್ತರು. ಆದರೆ ಆ ನಗುವಿನ ಹಿಂದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಅಡಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಏಳು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ನರಕಯಾತನೆ!
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅದಿತಿ ಭಾವುಕರಾದರು. "ನಾನು ಕೇವಲ ಆರು ಅಥವಾ ಏಳು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ನರಕವಾಗಿತ್ತು," ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು. ಮುಂಬೈನ ಪನ್ವೇಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾಗ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಅದಿತಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದನಂತೆ. ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಜಜ್ಜಿದ್ದ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದಿತಿಗೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗಲೂ ಅವರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. "ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳೇ ನಾನು ಹೇಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ಕಲಿಸಿದವು," ಎಂದು ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲಾಮರ್ ಮೀರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭೆ: ಇವರು ಕೇವಲ ನಟಿಯಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್!
ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಟನೆಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅಪ್ಪಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ. 2001ರಲ್ಲಿ 'ಮಿಸೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅದಿತಿ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಲೋಕದ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದಿತಿ?
ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ವೈಭವದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವ 49 ವರ್ಷದ ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್, ಈಗ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ (2007ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ), ಸೋಲೊಪ್ಪದ ಅದಿತಿ ಈಗ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಅದೆಷ್ಟೋ ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು. ಇಂದು ಅದಿತಿ ಆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾಂಶ:
ತೆಲುಗಿನ 'ಲವ್ಲಿ' ಹುಡುಗಿ ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ ಅವರ ಬದುಕು ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ. ಬಾಲ್ಯದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ನೋವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ಇಂದು ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರ ಈ ಬಯಲು ಸತ್ಯ ಹಲವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯೂ ಹೌದು.
