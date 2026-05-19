ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಶಿಖರ್ ಪಹಾಡಿಯಾ, ಜಾನ್ವಿ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 18 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು.
ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜಾನ್ವಿ ಅವರ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಎನ್ನಲಾದ ಶಿಖರ್ ಪಹಾಡಿಯಾ, ಆಕೆಯನ್ನು 'ಲೇಡಿ ಡಾನ್' ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
'ಪೆದ್ದಿ' ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಶಿಖರ್ ಪಹಾಡಿಯಾ, ವರುಣ್ ಧವನ್ ಫಿದಾ
ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಶಿಖರ್ ಪಹಾಡಿಯಾ, ಜಾನ್ವಿ ನಟನೆಯ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 18 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಿಖರ್, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಶಿಖರ್ ಪಹಾಡಿಯಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾನ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. "ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ, ರೀಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ನೀನೊಬ್ಬ ಲೇಡಿ ಡಾನ್. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಹೋದರ, ನಿಮ್ಮ ನಟನೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಕೂಡಾ 'ಪೆದ್ದಿ' ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ನೀವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. 'ಪೆದ್ದಿ' ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರದ್ದು ಬೆಂಕಿ ನಟನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ?
ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಏಳು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಈ ಟ್ರೇಲರ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೊಮನ್ ಇರಾನಿ ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು 'ಭಾರತದ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥ್ಲೀಟ್' ಎಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲಿನ ನಾಯಕನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜಮೀನ್ದಾರರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಬಲ ಖಳನಾಯಕರಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಟ ದಿವ್ಯೇಂದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.