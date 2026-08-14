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- ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಖಾಸಗಿ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಫೋಟೋಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪೆಷಲ್!
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮನೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಖಾಸಗಿ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಫೋಟೋಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪೆಷಲ್!
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಬಾಂದ್ರಾ ಮನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ. ಸುಂದರ ಒಳಾಂಗಣ, ಖಾಸಗಿ ಗಾರ್ಡನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳವರೆಗೆ, ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
8,669 ಚದರ ಅಡಿಯ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆ
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮುಂಬೈ ಮನೆ, ತನ್ನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರ ಒಳಾಂಗಣ, ಐಷಾರಾಮಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಆಗಾಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 'ಬವಾಲ್' ಚಿತ್ರದ ನಟಿ 2022ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ 8,669 ಚದರ ಅಡಿಯ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಐದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳೂ ಇವೆ.
ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳ
ಜಾನ್ವಿ, ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಮನೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಓಪನ್ ಲೇಔಟ್
ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಓಪನ್-ಪ್ಲಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಸೋಫಾ ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 10 ಆಸನಗಳ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಸೆಳೆಯುವ ಗಾಜಿನ ಗೊಂಚಲು (chandelier) ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜಾನ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಓಪನ್ ಲೇಔಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಹಸಿರು ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಫೋಟೋ
ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಮನೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಭಾವುಕ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಸ್ವತಃ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರೇ ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಾನ್ವಿ ಅವರು ಮನೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಹಳೆಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಲಾಕೃತಿ ನೀಡಲಾಗದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಈ ಫೋಟೋಗಳು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ತಾಯಿಯ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ
ಜಾನ್ವಿಗೆ, ಈ ಬಾಂದ್ರಾ ಮನೆ ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ತಾಯಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹೇಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಾನ್ವಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ವಾಸಿಸದಿದ್ದರೂ, ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಾಗಿ ಜಾನ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ
ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಹಳೆಯ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಸೋಫಾಗಳು ಮತ್ತು ಕುಶನ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ವಿ ಅವರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವಿದೆ. ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಖುಷಿ ಕಪೂರ್, ಅಂಶುಲಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಹೊರಾಂಗಣ ಪ್ರದೇಶವು ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ
ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ನೀರಿನ ಶಬ್ದವು ಜಾನ್ವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊರಾಂಗಣದ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಟೆರ್ರಾಕೋಟಾ ಬಣ್ಣದ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಹೊರಾಂಗಣ ಕಿಚನ್, ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿಯೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಜಾನ್ವಿ ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೋಜಿನ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿ
ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಬೋನಿ ಕಪೂರ್ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಎಗ್ಶೆಲ್ ಶೇಡ್ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಕೋಣೆಯು ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ಗೆ, ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಬಾಂದ್ರಾ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಡಗಿರುವುದು ನೆನಪುಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿಯವರ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 'ಮನೆ'ಯನ್ನಾಗಿಸಿವೆ.
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